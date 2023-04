Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gestohlenes Fahrrad rasch zurück bei der Eigentümerin

Bremerhaven (ots)

Ein Mann, der ein mit einem Kettenschloss gesichertes Fahrrad durch Bremerhaven-Lehe trug, erregte am Dienstag, 25. April, gegen 16 Uhr die Aufmerksamkeit zweier Außendienstmitarbeiter des Bürger- und Ordnungsamtes. Als die Ordnungsamt-Mitarbeiter den Mann im Bereich Uhlandstraße/Potsdamer Straße ansprachen, stellte dieser das neuwertige Fahrrad ab und lief davon. Daraufhin wurde die Polizei hinzugezogen, die das Fahrrad sicherstellte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der geflüchteten Person blieb ohne Erfolg. Während die Polizeibeamten den Fall aufnahmen, meldete sich eine Leherin am Polizeirevier, um den Diebstahl ihres Fahrrads anzuzeigen. Dieses habe sie ursprünglich mit einem Kettenschloss in einem Mehrfamilienhaus an der Gnesener Straße in Lehe gesichert abgestellt gehabt. Von dort sei das neuwertige Pedelec entwendet worden. Es wurde deutlich, dass es sich bei dem zuvor sichergestellten Fahrrad um das entwendete Pedelec der Frau aus Lehe handelte. Dies konnte die Eigentümerin auch mit Dokumenten belegen. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte sie ihr Rad wieder mit nach Hause nehmen. Gegen den unbekannten Mann wird nun wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls in einem besonders schweren Fall ermittelt. Der Tatverdächtige wird beschrieben als dunkelhaarig und ca. 35 bis 40 Jahre alt. Bekleidet war er mit blauer Jeanshose, weißen Turnschuhen und einer dunklen Lederjacke. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0471/953-3221 entgegen.

