LPI-J: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Apolda (ots) - Am Sonntag, den 30.07.2023 gegen 23:30 Uhr, verschaffte sich ein 40-Jähriger unerlaubt Zutritt in einem Pflegeheim in Apolda. Er gelangte über ein offen stehendes Fenster in die Räumlichkeiten. Der 40-Jährige wurde in dortiger Badewanne angetroffen und gab an ein Pflegebad nehmen zu wollen. Der obdachlose Mann aus Jena wurde belehrt, der Platzes verwiesen und ihn erwartet nun eine Anzeige wegen ...

