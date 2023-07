LPI-J: Beschmiert

Weimar (ots) - Am 29.07.2023 gegen 23:20 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Dacia die Landstraße von der Autobahnanschlussstelle Vieselbach kommend in Richtung Mönchenholzhausen. Ca. 200 Meter nach der Anschlussstelle lief plötzlich ein Reh über die Fahrbahn. Der Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Am Pkw entstand Sachschaden, dass Tier verendete an der Unfallstelle. Im Bereich der ehemaligen Coca-Cola Niederlassung stieß am 30.07.2023 gegen 23:50 Uhr der ...

