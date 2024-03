Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Spanierstraße - 18-Jährige leicht verletzt - Verursacher geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (12.03.2024)

Konstanz (ots)

Bei einer Unfallflucht auf der Spanierstraße ist am Dienstagabend eine junge Autofahrerin verletzt worden. Gegen 21.30 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit einem VW Lupo auf der Spanierstraße in Richtung Sternenplatz. In der Kurve kurz hinter dem Rheinstrandbad überholte sie ein unbekannter Autofahrer, mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit und von rechts. Dabei verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren Wagen, woraufhin dieser ins Schleudern geriet und gegen ein Verkehrsschild prallte. Der Unbekannte fuhr einfach weiter. Die 18-Jährige erlitt durch den Aufprall Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Lupo entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Wagen.

Zu dem flüchtigen Auto ist lediglich bekannt, dass es sich um einen silbernen oderweißen Kleinwagen gehandelt haben soll.

Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls, oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

