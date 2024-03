Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem "Posthalterswäldle" - roten Peugeot 108 angefahren (12.03.2024)

Singen (ots)

Am Dienstagabend ist es auf der Straße "Am Posthalterswäldle" zu einer Unfallflucht gekommen. Im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 20.10 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer den auf Höhe der Bushaltestelle ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten roten Peugeot 108 im Bereich des Kotflügels und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Anschließend flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um eine Regulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

