Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach/ Lkr. Rottweil) Autofahrerin kommt von der Straße ab (12.03.2024)

Schiltach (ots)

Zu einem Unfall gekommen ist es am Dienstagmittag gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 294 kurz nach dem Schloßbergtunnel. Eine 58-jährige Ford Focus- Fahrerin war auf der B 294 von Schenkenzell herkommend in Richtung Schiltach unterwegs und kam hierbei zunächst nach rechts von der Straße ab, prallte dabei in die dortige Schutzplanke und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Im weiteren Verlauf geriet der Focus auf Höhe der Bushaltestelle ein weiteres Mal nach rechts, überfuhr ein Verkehrszeichen, sowie den Fuß- und Radweg, und kam am Abhang einer Böschung der Kinzig zum Stehen. Nach einer Erstversorgung der 58-jährigen Autofahrerin durch einen Notarzt und den Rettungskräften flog ein Hubschrauber die Frau zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik. Die Polizei geht nach aktuellem Stand von einem plötzlich aufgetretenen gesundheitlichen Problem bei der Fahrerin als Unfallursache aus. Ein Abschleppdienst und die Feuerwehr Schiltach kümmerten sich um die Bergung des demolierten Fords, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Die Höhe des Blechschadens an den Verkehrseinrichtungen wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell