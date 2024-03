POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Betrunken und ohne im Besitz eines Führerscheines Auto gefahren

Hüfingen (ots) - Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Riedböhringen. Ein 50-jähriger VW Passat Fahrer bog, von der Alemannenstraße kommend, auf die B 27. Hier stieß er mit einem in Richtung Donaueschingen fahrenden 49-Jährigen in einem VW UP! ...

