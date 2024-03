Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Unbekannte stehlen Kennzeichen von zwei Autos (12.03.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen von zwei Autos die Kennzeichenschilder gestohlen. Von einem in der Schwenninger Pestalozzistraße Nummer 20 geparkten Seat Ibiza klauten die Täter am Dienstagabend zwischen 19.45 Uhr und 20.15 Uhr die beiden Kennzeichenschilder "CW-LR 1701". In Villingen in der Straße "Neuer Markt" stahlen Unbekannte beide Kennzeichen "VS-ST 969", die an einem Ford Transit anmontiert waren. Hier stand das Auto auf dem Hof eines Autohandels. Hinweise zu den Tätern oder den Verbleib der Kennzeichenschilder nimmt die Polizei in Villingen-Schwenningen unter der Telefonnummer 07721 601-0 oder 07720 8500-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell