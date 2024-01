DPolG Niedersachsen

DPolG Niedersachsen: DPolG Niedersachsen empört über Social Media Post der Landtagsabgeordneten Marie Kollenrott Darstellung diskreditiert die Polizeibeamtinnen und -beamten in Niedersachsen

Hannover (ots)

Patrick Seegers: Der Post zeugt von tiefer Ablehnung des Staates und seiner Institutionen!

Es waren eindrucksvolle Veranstaltungen in vielen Städten und Kommunen in ganz Deutschland und so auch in Niedersachsen: Hunderttausende Menschen aus der Zivilgesellschaft standen gemeinsam für die Demokratie, gegen Rechtsextremismus, für ein Miteinander und gegen Hass und Hetze auch im Netz. Diese wichtigen und von vielen Polizeibeamtinnen und -beamten geschützten Veranstaltungen wurden von einigen, wenigen Teilnehmerinnen auch dazu genutzt, diejenigen zu verunglimpfen, die dafür sorgen, dass derartige Veranstaltungen durchgeführt werden können. So wurde in Göttingen ein Banner mit der Aufschrift gezeigt: "fight the racist state, its cops and white supremacy" Schlimm und verwerflich genug. Dass aber eine Abgeordnete des Niedersächsischen Landtages der Regierungsfraktion Bündnis 90/Die Grünen dieses Banner als Hintergrund für einen vergnügten post auf ihren Social Media -Seiten nutzt, ist unfassbar und muss Konsequenzen haben. "Gerade haben wir mit der Innenministerin Daniela Behrens ein 2. Symposium zur Bekämpfung der Gewalt gegen Einsatzkräfte durchgeführt, wo auch die verbale Gewalt thematisiert wurde, da fällt uns eine Landespolitikerin bewusst in den Rücken! Das werden wir so nicht hinnehmen", machte DPolG-Chef Patrick Seegers deutlich.

Die DPolG Niedersachsen hat die Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/ Die Grünen in einem Schreiben um Stellungnahme gebeten (siehe Anlage).

