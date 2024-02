LPI-SLF: Ehepaar sucht ehrlichen Finder

Sonneberg (ots) - Am Donnerstagmorgen wurde ein Fahrer eines Schülertransports in Sonneberg angegriffen. Der 48-Jährige war mit seinem Transportfahrzeug aus dem Bereich Altstadt in Richtung der Coburger Allee unterwegs und beabsichtigte, mehrere im Fahrzeug befindliche Kinder, zur Schule zu bringen. Kurz vor 07 Uhr bemerkte er einen dicht hinter im auffahrenden, hupenden PKW in der 30-Zone und stoppte daraufhin sein ...

