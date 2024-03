POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Unbekannter überholt Fahrzeugkolonne trotz Überholverbot- Polizei sucht Zeugen (01.03.2024)

Engen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Straße "Am Bahndamm" eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 3 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Innenraum des FRISTO-Marktes. Anschließend durchsuchten die Einbrecher den Kassenbereich, die Büroräume und den Lagerbereich. Nach ...

mehr