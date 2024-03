Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Gartenlaube "Am Bohl" (13.03.2024)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Mittwochabend in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Am Bohl" eingebrochen. Der Unbekannte brach das Schloss einer abgeschlossenen "Kellertür" der Hütte auf und entwendete aus dem Raum einige Flaschen Bier. Anschließend begab er sich in die unverschlossene Laube und verzehrte dort diverse Lebensmittel und Getränke. Als der Besitzer den Mann gegen 17.30 Uhr überraschte und versuchte festzuhalten, schubste er den 69-Jährigen zur Seite und flüchtete, wobei er seinen mitgeführten "Hausstand" zurückließ.

Zeugen, denen der Unbekannte am Mittwoch im Bereich der Kleingartenanlage aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell