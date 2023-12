Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht auf der B9 in Höhe Siechhaustal - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am heutigen Dienstag, 05.12.23, hielt ein Linienbus auf der B9 in Fahrtrichtung Koblenz, um an einer Haltestelle Höhe Siechhaustal Fahrgäste aufzunehmen. Anschließend betätigte der Busfahrer den Blinker und fädelte sich in den fließenden Verkehr ein. Ein Pkw-Fahrer, der in die gleiche Richtung unterwegs war, überholte den Bus, als dieser gerade beim Auffahren auf die B9 war und touchierte diesen seitlich. Anschließend setzte er die Fahrt fort. Es soll sich um einen weißen Pkw mit SIM-Kennzeichen gehandelt haben.

Am Bus entstand Sachschaden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter der Rufnummer 0261-92156-300 in Verbindung zu setzen.

