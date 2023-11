Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Gefährdung von Fußgängern nach Rotlichtverstoß - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am heutigen Mittwoch, 29.11.23, befuhr ein roter Transporter gegen 08.00 Uhr die Aachener Straße in Koblenz - Rübenach in Fahrtrichtung Koblenz und passierte hierbei eine bereits auf Rot geschaltete Ampel. Eine Frau wollte die Straße an der dort befindlichen Stelle überqueren und hatte die Fahrbahn zusammen mit drei Kindern bereits betreten. Bei Erkennen des Transporters musste sie die Kinder zurückziehen, da es sonst zu einem Unfall gekommen wäre. Die Polizei bittet die Frau sowie weitere Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei Koblenz-Metternich unter der Nummer 0261-103 2911 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell