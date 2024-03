Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, B 523, Lkr. Tuttlingen) Unfall fordert zwei leicht verletzte Personen und rund 25.000 Euro Schaden

Wurmlingen, B 523, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und rund 25.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 523 zwischen der Abzweigung Wurmlingen und dem Konzenberg ereignet hat. Gegen 14.30 Uhr war ein Trupp der zuständigen Straßenmeisterei zwischen den Abzweigungen Kreisstraße 5920 (Wurmlingen) und Landesstraße 432 (Seitingen-Oberflacht) auf der B 523 mit einem MAN Transporter-Anhängergespann bei Reinigungsarbeiten an der Bundesstraße tätig. Zu diesem Zweck hielt der Fahrer des Transporters das Gespann am Fahrbahnrand an. Zeitgleich fuhr eine 41-jährige Frau zusammen mit ihrem siebenjährigen Sohn und ihrer vierjährigen Tochter in einem Hyundai auf der B 523 von Tuttlingen in Richtung Tuningen. Kurz nach der Abzweigung Wurmlingen verkannte die Hyundai-Fahrerin das stehende Fahrzeuggespann der Straßenmeisterei und prallt mit ihrem Wagen gegen den Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger noch gegen den MAN Transporter geschoben. Die Fahrerin des Hyundais und deren vierjährige Tochter zogen sich leichte Verletzungen. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachten die beiden leicht verletzten Personen zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Hyundais. An diesem entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der am Gespann der Straßenmeisterei entstandene Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

