POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei sucht Autofahrer nach Zusammenstoß mit 12-jährigem Radfahrer

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag (02.11.) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Fahrer eines Pkw der Marke Opel und einem 12-jährigen Radfahrer auf der Mülheimer Straße. Der Junge wurde dabei leicht verletzt und der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 12-jähriger Bergisch Gladbacher den Fahrradweg an der Mülheimer Straße in Fahrtrichtung Köln. Als der 12-jährige Radfahrer den Radweg auf Höhe der Einmündung Kradepohlsmühlenweg überqueren wollte, wurde er von einem aus dem Kradepohlsmühlenweg kommenden Pkw-Fahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Junge stürzte. Der Autofahrer stieg aus und erkundigte sich bei dem Kind, ob alles in Ordnung wäre. Der 12-Jährige bestätigte dem Mann zunächst, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin setzte dieser seine Fahrt auf der Mülheimer Straße in bislang unbekannte Richtung fort. Der Junge zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Der Opel-Fahrer wurde durch mehrere Zeugen wie folgt beschrieben: circa 65 Jahre alt, circa 175 cm groß, kurze nach oben gegelte Haare, schmale Statur mit "Bauchansatz", bekleidet mit einem blau-weiß karierten Holzfällerhemd und einer schwarzen Softshell-Jacke. Er war laut Zeugen mit einem grauen Opel Corsa unterwegs.

Die Polizei bittet jetzt diesen Mann, sich zu melden. Außerdem werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Unfallhergang oder dem gesuchten Fahrzeugführer machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

