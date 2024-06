Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 02.06.2024

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallflucht unter Einfluss berauschender Mittel - Zeugen gesucht

Durch Zeugen wird am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, auf der Bundesstraße 6 im Bereich Asendorf ein schwarzer 1er BMW mit Kennzeichen aus Nienburg beobachtet, der in starken Schlangenlinien in Richtung Syke fährt. In Höhe der Sulinger Straße beabsichtigt der BMW scheinbar, nach rechts in Richtung Bruchhausen-Vilsen abzubiegen, kollidiert jedoch mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel im Kreuzungsbereich. Ein Zeuge spricht die weibliche Fahrzeugführerin an, woraufhin sich diese mit ihrem PKW vom Unfallort in Richtung Bruchhausen-Vilsen entfernt. Durch die hinzugerufene Polizei kann die Fahrzeugführerin, eine 51jährige Frau aus Nienburg, fußläufig an der Sulinger Straße angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,98 Promille.

Das Unfallfahrzeug konnte bislang noch nicht aufgefunden werden. Sollte Ihnen im Bereich Bruchhausen-Vilsen ein schwarzer 1er BMW mit Nienburger Kennzeichen und Unfallschaden an der Fahrzeugfront auffallen, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242/969-0.

Wehrbleck - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Samstagnachmittag, zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "Zum Sportplatz" in Wehrbleck den im Wegeseitenraum abgestellten Pkw Jaguar Land Rover eines 63-Jährigen aus Sulingen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am Jaguar Land Rover beläuft sich auf ca. 1500,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sulingen unter Tel.: 04271/949-0 in Verbindung zu setzen.

Neuenkirchen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstagnachmittag, gegen 16:25 Uhr, befuhr ein 64-Jähriger aus Bremen mit seinem Pkw Kia die Bassumer Straße in Neuenkirchen. In Höhe Sudwalder Weg beabsichtigte er nach links abzubiegen, wobei er den entgegenkommenden Pkw VW Touran eines 75-Jährigen aus Oldenburg übersah. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Pkw Kia mit dem im Einmündungsbereich des Sudwalder Weges wartenden Pkw VW Touran einer 41-jährigen Sudwalderin kollidiert. Die drei beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000,- Euro.

