POL-DH: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 01.06.2024

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kradfahrer

Am Samstagmittag, gegen 12:15 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Kradfahrer aus Schwaförden die Straße Rathlosen in Fahrtrichtung Bassumer Straße (B61). Aus bislang ungeklärten Gründen kam der 24-Jährige in Höhe des dortigen Sportplatzes nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Straßenbaum. Die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Der Kradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Das Krad wurde vor Ort durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort dauerten bis 14:50 Uhr an.

