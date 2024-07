Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Kupferrohr

In der Zeit von Freitag, 26. Juli 2024 08:00 Uhr bis Montag, 29. Juli 2024 09:00 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter die Kupferrohre eines Gebäudes in der Ritterstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garrel - Diebstahl aus Baucontainer

In der Zeit von Freitag, 26. Juli 2024 12:00 Uhr bis Montag, 29. Juli 2024 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Baugrundstück eines Lebensmittelgeschäftes in der Hauptstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem der Baucontainer. Dort entwendeten sie zahlreiche Werkzeuge. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 0447493942-0) entgegen.

Löningen - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Sonntag, 28. Juli 2024 22:30 Uhr bis Montag 29. Juli 2024 09:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Schmiedeweg und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Personen beschädigten in der Zeit von Sonntag, 28. Juli 2024 18:00 Uhr bis Montag 29. Juli 2024 07:45 Uhr den geparkten Pkw einer 26-jährigen Frau aus Cloppenburg. Der Pkw, ein VW Golf, war an der Eisenbahnstraße geparkt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cappeln - Sachbeschädigung an Schulgebäude

Bislang unbekannte Personen beschädigten in der Zeit von Sonntag, 28. Juli 2024 16:00 Uhr bis Montag 29. Juli 2024 07:00 Uhr eine Fensterscheibe einer Grundschule in der Hauptstraße. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel.: 04478/95860-0) entgegen.

