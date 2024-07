Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Samstag, 27. Juli 2024 18:00 Uhr bis Sonntag, 28. Juli 2024 10:45 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Pkw eines 29-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Dieser hatte seinen Pkw, einen Mercedes Benz CLA, in der Friedrich-Pieper-Straße abgestellt. Der Schaden wird auf rund 5.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntag, 28. Juli 2024, in der Zeit von 01:00 Uhr bis 12:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter die Seitenscheibe des Pkw einer 26-jährigen Frau aus Cloppenburg. Diese hatte ihren Pkw, einen Citroen C1, an der Bahnhofstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

