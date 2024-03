LPI-GTH: Erneut Telefontrickbetrüger

Gotha (ots) - Heute Morgen wurde ein 17 Jahre alter Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Oststraße leicht verletzt. Eine 42-Jährige befuhr die Straße in Richtung Erfurter Landstraße und wollte auf der Fahrbahn wenden. Dabei übersah sie offenbar den Mopedfahrer, der in gleicher Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, der Jugendliche kam aufgrund seiner Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

