LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Ilmenau (ots) - In der zurückliegenden Nacht, gegen 03.35 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam in ein Fitnessstudio in der Oberen Hauptstraße in Langewiesen ein. Von hier entwendeten der oder die Täter anschließend unter anderem Turnschuhe der Marke "Nike", einen E-Scooter sowie Proteinpulver. Nach ersten Schätzungen beträgt der Wert des Beuteguts mindestens 2.000 Euro. Zeugen zum Sachverhalt ...

