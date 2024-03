Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baumarktgelände- Zeugensuche

Gotha (ots)

Von dem Außenbereich eines Baumarktes in der Harjesstraße entwendeten ein oder mehrere bislang Unbekannte mehrere WPC Zaunelemente im Gesamtwert von knapp 1.200 Euro. Der oder die Täter waren zuvor in der Zeit zwischen gestern, 20.00 Uhr und heute Morgen, 08.00 Uhr gewaltsam in den außenliegenden Verkaufsbereich eingedrungen. Neben dem Beuteschaden entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0073927/2024) entgegen. (jd)

