POL-PDLD: Landau, Fahrraddiebstahl und Sicherstellung eines entwendeten Pedelec

Neuburg (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Waldstraße in Neuburg am Rhein am 19.01.2024, gegen 18:15 Uhr zu einem Brand eines Holzschuppens. Durch das schnelle handeln der Einsatzkräfte konnte schlimmeres verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein Pressestelle Telefon: 07271/9221-0 ...

