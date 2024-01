POL-PDLD: Neuburg - Brand eines Holzschuppens

Rheinzabern (ots) - Im Zeitraum vom 18.01.2024, 16:00 Uhr bis 19.01.2024, 07:30 Uhr kam es zu mehreren Einbrüchen in Grundschulen und Pfarrheimen. Bislang unbekannte Täter brachen in die Grundschulen in Rheinzabern und Steinweiler sowie das Pfarrheim in Kandel ein. Des Weiteren kam es zu einem Einbruchsversuch in die Grundschule in Neupotz sowie das Pfarrheim in Hatzenbühl. Aufgrund des zeitlichen und örtlichen ...

mehr