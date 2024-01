Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim, BAB65 - Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Am heutigen Freitagnachmittag befuhr ein 60-jähriger Landauer mit seinem blauen VW Tiguan die BAB65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Kurz nach der Anschlussstelle Insheim schlug in sein Heck mit geschätzten 180-200km/h ein weißer PKW Skoda Octavia ein, wodurch beide PKW erheblich beschädigt wurden. Dem 60-Jährigen gelang es mit viel Glück, sich noch in eine Nothaltebucht zu retten, wohingegen der Unfallfahrer das Weite suchte und sich von der Unfallörtlichkeit unerlaubt entfernte. Da sein Kennzeichen abgelesen werden konnte, konnte der Unfallflüchtige jedoch schnell ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der stark beschädigte Skoda stand ebenfalls vor der Haustür. Der Grund der Unfallflucht war schnell festgestellt: Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, ein Vortest ergab beim 33-Jährigen um 15:30 Uhr einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

