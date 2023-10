Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der B 243 bei Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem/ Bönnien:

Am Abend des 15.10.23, um ca. 18:30 Uhr ereignet sich auf der B 243 am Einmündungsbereich der K334 aus Störy kommend ein Verkehrsunfall, bei dem ein Audi, aus Richtung Nette in Richtung Bockenem fahrend, mit einem aus Störy kommenden Pkw zusammenprallt. Der Ford, der aus Richtung Störy kommt, befährt offensichtlich die B 243, ohne den bevorrechtigen von links kommenden beteiligten Kraftfahrzeugfahrer des Audi zu erkennen, sodass dieser mit seiner Front in die linke Seite des querenden Fahrzeug prallt. Im Anschluss an den Zusammenstoß kommen beide Fahrzeuge nach links von der Fahrbahn ab und prallen dort in die Leitplanke. Hierbei verletzt sich der 40-jährige Audi-Fahrer leicht und kommt vorsorglich in ein Hildesheimer Krankenhaus. Die 54-jährige Fahrerin des Ford hingegen verletzt sich offensichtlich schwer und wird ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. Die Bundesstraße ist für 1 1/2 Stunden gesperrt. Beide Kraftfahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und werden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15000.-EUR.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfallhergang machen können. Melden Sie sich Bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

