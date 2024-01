Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchserie in Grundschulen/Pfarrheime

Rheinzabern (ots)

Im Zeitraum vom 18.01.2024, 16:00 Uhr bis 19.01.2024, 07:30 Uhr kam es zu mehreren Einbrüchen in Grundschulen und Pfarrheimen. Bislang unbekannte Täter brachen in die Grundschulen in Rheinzabern und Steinweiler sowie das Pfarrheim in Kandel ein. Des Weiteren kam es zu einem Einbruchsversuch in die Grundschule in Neupotz sowie das Pfarrheim in Hatzenbühl. Aufgrund des zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs geht die Polizei davon aus, dass die Taten von denselben Tätern begangen worden sind. Zeugen die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell