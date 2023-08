Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Korrektur: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn mit einer schwerverletzten Person

A20/Süderholz (ots)

Der in dieser Pressemitteilung geschilderte Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, dem 29.08.2023. Die Polizei bittet den Fehler zu entschuldigen und nachfolgend korrigierte Pressemitteilung zu verwenden. Am 29.08.2023 ereignete sich gegen 17:35 Uhr auf der A 20 Höhe Süderholz ein Verkehrsunfall, bei dem ein 54-Jähriger schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 54-jährige dänische Fahrer eines Pkw Alfa-Romeo die A 20 in Fahrtrichtung Stettin, als er offenbar aufgrund unangepasster Geschwindigkeit und Aquaplaning etwa ein Kilometer vor der Anschlussstelle Greifswald die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Infolgedessen kam der Däne nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Wildschutzzaun und prallte gegen einen Baum. Ersthelfer kümmerten sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte um den schwerverletzten Mann. Dieser wurde in Begleitung des Notarztes in die Universitätsklinik nach Greifswald gefahren. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 35.000 Euro. Er musste im Anschluss von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Autobahnmeisterei verschloss die entstandene Lücke im Wildzaun zunächst provisorisch. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

