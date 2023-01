Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vorläufige Festnahme nach Bedrohung mit Schere in Offenbach; Mutmaßlich getunten Sportwagen sichergestellt; Kabeldiebe in Hanau wurden gestört; Einbruch in Apotheke in Wächtersbach und mehr

Bereich Offenbach

1. Zeugensuche: Vorläufige Festnahme nach Beleidigung und Bedrohung mit Schere - Offenbach

(cl) Polizeibeamte nahmen am Donnerstagmittag einen 28-jährigen Mann vorläufig fest, der zuvor gegen 12.40 Uhr im Bereich der Ludwigstraße, Bahnhofstraße und Luisenstraße Passanten beleidigt haben soll. Er habe hierbei auch eine Schere mit sich geführt, mit welcher er mutmaßlich stechende Bewegungen in Richtung anderer Personen durchführte. Dank der sofortigen Anrufe bei der Polizei und der abgegebenen Beschreibung, fassten die herbeigeeilten Streifen kurz darauf den 28-jährigen Mann aus Offenbach. Noch nicht bekannte Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 in Verbindung zu setzen.

2. Mutmaßlich getunten Sportwagen sichergestellt - Offenbach

(cl) Eine zivile Streifenbesatzung der "AG TRuP" (Arbeitsgruppe Tuner, Raser und Poser) stellte am Donnerstag einen BMW M5 sicher. Bei der zuvor durchgeführten Kontrolle fanden die Beamten heraus, dass die Leistung der Sportlimousine mutmaßlich stark optimiert wurde. Statt der serienmäßigen 600 PS gehen die Spezialisten der Arbeitsgruppe derzeit von rund 800 PS aus. Aufgrund der Veränderungen erlosch die Betriebserlaubnis, sodass das Auto für eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen sichergestellt wurde. Der 29-jährige Fahrer und Halter hat nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu rechnen.

3. Polizei sucht Zeugen nach Teilediebstahl aus BMW - Rodgau

(as) Lenkrad, Bordcomputer, Navi, Mittelkonsole und weitere Teile des Armaturenbretts waren die Ausbeute unbekannter Fahrzeugaufbrecher. Zwischen Mittwoch, 21 Uhr und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, schlugen die Autoknacker dazu das hintere linke Dreiecksfenster eines 5er BMW ein, welcher auf einem Parkplatz im Ortsteil Jügesheim in der Weimarer Straße 1 abgestellt war. Der entstandene Schaden dürfte bei rund 5.000 Euro liegen. Die Polizei fragt nun, wer hat etwas beobachtet? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei Offenbach.

4. Defekte Bremse und Überhöhe; Weiterfahrt von Sattelzug untersagt - Bundesautobahn 3 / Rodgau

(cl) Beamte der Verkehrsüberwachung untersagten am Donnerstagmorgen einem 24-jährigen Sattelzug-Fahrer die Weiterfahrt. Gegen 10.45 Uhr kontrollierten die Verkehrspolizisten den Sattelzug, der mit einem LKW-Kipper sowie einer Sattelzugmaschine beladen war, auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Weiskirchen der Bundesautobahn 3. Bei der technischen Durchsicht stellten sie fest, dass bei dem Sattelauflieger an der vorderen Achse augenscheinlich der Druckluftschlauch der Bremse vom Radbremszylinder getrennt war. Eine Funktion der Bremse an diesem Rad war somit nicht mehr gegeben. Eine Vermessung der Fahrzeughöhe inklusive Ladung ergab weiterhin, dass die Gesamthöhe vom Sattelzug um 20 cm überschritten wurde. Eine Genehmigung für die Überhöhe konnte der Fahrer nicht vorweisen. Die Beamten untersagten dem 24-Jährigen bis zur Reparatur der Bremsanlage sowie der Herstellung der zulässigen Gesamthöhe von 4 Metern die Weiterfahrt. Der Fahrer sowie seine Firma müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

5. Unfallflucht: Wer touchierte schwarzen Audi Q5 ? - Langen

(cl) Die Polizei sucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht im Forstring 189. Ersten Erkenntnissen zur Folge beschädigte ein Fahrzeug am Mittwoch zwischen 6.30 Uhr und 10 Uhr, voraussichtlich beim Ein- oder Ausparken, einen schwarzen Audi Q5. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen durch die Polizei auf 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

Main-Kinzig-Kreis

1. Kabeldiebe wurden gestört - Weitere Zeugen gesucht - Hanau

(as) Zwei Männer waren gerade dabei "Am Tümpelgarten" in den einstelligen Hausnummern im Stadtteil Hanau ein dickes Stromkabel aus Kupfer in mehrere Stücke zu schneiden, um dieses mit ihrem moosgrünen Pritschenwagen abzutransportieren, als sie gestört wurden und in Richtung Chemnitzer Straße flüchteten. Der erste Täter soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und eine Glatze gehabt haben; der andere Täter wird als circa 20 Jahre alt und 1,70 Meter groß und dünn beschrieben. Bekleidet war er mit einem grauen Sweatshirt und einer Jeans. Die Ermittlungsgruppe nimmt weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 90-100 entgegen.

2. Wer beschädigte roten Fiat auf Supermarkt-Parkplatz? - Erlensee

(cl) Kunden eines Supermarktes in der Dieselstraße könnten am Dienstagnachmittag Zeugen einer möglichen Unfallflucht geworden sein. Ein 74-Jähriger stellte seinen roten Fiat zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr auf dem dortigen Kundenparkplatz ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der Beifahrerseite fest. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 in Verbindung zu setzen.

3. Wer sah den Einbruch in die Apotheke? - Wächtersbach

(as) Bargeld war offenbar das Ziel von Unbekannten, die im Zeitraum von Mittwochabend, 19:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 08:30 Uhr, die Schiebeeingangstür einer Apotheke in der Straße "Obertor" einschlugen. Nachdem sie sich Zutritt zum Verkaufsraum verschafft, mehrere Schubladen und Schränke durchsucht hatten, entwendeten die Täter das Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Offenbach, 06.01.2023, Pressestelle, Christopher Leidner

