Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 27.07.2024 bis 28.07.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Feuerwehr löscht brennende Sitzgruppe an der Soeste - Zeugen gesucht - In den ersten Stunden des Sonntags, gegen 00:30 Uhr, geriet eine Sitzgruppe aus Kunststoff am Deich in Barßel in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Barßel löschte die Sitzgruppe. Die Polizei Friesoythe hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Brandentstehung geben können, melden sich bitte bei der Polizei Friesoythe unter 04491-93390.

Augustendorf - Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht - Am Nachmittag des Samstags zwischen 17:00 Uhr und 17:40 Uhr wurde ein an der Thülsfelder Straße in Augustendorf geparkter Renault Twingo aufgebrochen. Eine unbekannte Person schlug die Fensterscheibe der Fahrertür ein und entwendete eine Geldbörse aus dem Pkw. Zeugen, die Hinweise auf Tat oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Friesoythe unter 04491-93390.

