Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 11.02.2024 Korrektur, letzte Meldung der Polizei Nordenham vom 11.02.2024 ist eine Fehlmeldung, bitte nicht beachten!

Delmenhorst (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs / Zeugenaufruf

26954 Nordenham, Friedrich-Ebert-Straße / Hafenstraße Samstag, den 10.02.2024, gegen 14.41 Uhr

Am Samstag, den 10.02.2024, gegen 14.41 Uhr, befuhr der Führer eines Leichtkraftrades die Friedrich-Ebert-Straße, aus Richtung Viktoriastraße kommend und missachtete die zulässige Höchstgeschwindigkeit augenscheinlich deutlich. Als ihn Beamte des Polizeikommissariates Nordenham kontrollieren wollten, missachtete er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Hafenstraße und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone in Richtung Bahnhofstraße. Um eine Gefährdung unbeteiligter Fußgänger zu verhindern wurde auf eine weitere Verfolgung verzichtet. Der mutmaßliche Fahrzeugführer konnte anschließend ermittelt werden, bestreitet jedoch, dass er gefahren wäre. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/26940 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

26969 Butjadingen, OT Stollhamm, Langewisk Samstag, den 10.02.2024, gegen 17.20 Uhr

Am Samstag, den 10.02.2024, gegen 17.20 Uhr, fuhr ein 26jähriger Pkw - Fahrer aus Wedel mit seinem Pkw von einem Grundstück rückwärts auf die Straße Langewisk. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 7jährigen Fahrradfahrerin aus Stollhamm, welche in diesem Moment die Grundstücksausfahrt passierte. Durch den Unfall wurde das Mädchen leicht am Fuß verletzt. Am Pkw und dem Fahrrad entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

26969 Butjadingen, OT Ruhwarden, Alte Bahnhofstraße Samstag, den 10.02.2024, gegen 21:48 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr ein 17jähriger Leichtkraftradfahrer aus Butjadingen die Alte Bahnhofstraße in Richtung Ruhwarden, als plötzlich ein Hase über die Fahrbahn wechselte und es zum Zusammenstoß kam. Der 17jährige Leichtkraftradfahrer stürzte und kam leicht verletzt im Straßengraben zum Liegen. An dem Leichtkraftrad entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro. Der Hase wurde bei dem Zusammenstoß getötet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell