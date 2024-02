Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 11.02.2024

Delmenhorst (ots)

Brake: Telefonzelle brennt, Zeugenaufruf

Am Sonntag, 11.02.2024, gegen 05:05 Uhr, wird durch einen Anwohner der Breite Straße in Brake auf dem rückwärtigen Gelände des Schiffartsmuseums eine brennende Telefonzelle gemeldet. Die alte Telefonzelle wird als sog. Büchertauschtelefonzelle genutzt. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Brake abgelöscht. Die Büchertauschtelefonzelle ist stark brandbeschädigt und die enthaltenden Bücher sind vollständig zerstört. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000,-Euro geschätzt. Aufgrund der ersten Ermittlungen vor Ort ist zu vermuten, dass durch bislang u.T. Bücher der Büchertauschtelefonzelle in Brand gesetzt wurden. Wer Hinweise auf den u.T. geben kann oder weitere Beobachtungen gemacht hat, möge sich mit der Polizei Brake (Tel.: 04401-9350) in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell