Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 10.02.2024

Delmenhorst (ots)

Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Am Freitag, 09. Februar 2024, gegen 11 Uhr, ist eine 83-jährige Nordenhamerin im Begriff mit ihrem Opel in der Dritte-Bult-Straße in Nordenham-Phiesewarden aus einem Parkplatz auszuparken. Dabei verwechselt sie augenscheinlich Rückwärts- und Vorwärtsgang und beschädigt dabei einerseits einen neben ihr geparkten Mercedes, sowie einen davor geparkten Fiat, der wiederum auf einen davor geparkten weiteren Fiat geschoben wird. Die 83-jährige bleibt unverletzt, aber an allen Fahrzeugen entsteht Sachschaden im Wert von ca. 10.000 EUR. Gegen sie wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Führerscheinstelle des Landkreises Wesermarsch erhält Kenntnis von dem Vorfall.

Fahren unter Einfluss

Am Freitag, 09. Februar 2024, um 21:40 Uhr, wurde ein 31-jähriger Nordenhamer Führer eines VW Golf in der Friedrich-Ebert-Straße in Nordenham einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung des Fahrzeugführers. Der durchgeführte Vortest ergab ein positives Ergebnis auf THC-Einfluss. Dem Fahrzeugführer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und durch die Beamten die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Angriff auf 18-jährige in Rodenkirchen +++ Zeugen gesucht

Am Freitag, 09. Februar 2024, gegen 15.05 Uhr, kam es in einem Weg der Friedrich-Ebert-Straße in Stadland-Rodenkirchen durch einen bislang unbekannten Beschuldigten zu einem körperlichen Angriff gegen eine 18-jährige Stadländerin. Dieser Angriff konnte durch zwei herbeieilende Passanten unterbunden werden, so dass der Beschuldigte in unbekannte Richtung flüchtete. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können und vor allem die beiden bislang ebenfalls unbekannten Passanten werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter 04731/2694-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell