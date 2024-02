Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 11.02.2024

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt

Am 10.02.2024, um 09.00 Uhr, wurde eine 35-jährige PKW-Fahrerin (aus Delmenhorst) in der Bahnhofstraße in Delmenhorst angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss steht. Ein Alkotest ergab 1,39 Promille Atemalkoholkonzentration. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell