POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 11.02.2024

Delmenhorst (ots) - Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen Am Freitag, 09. Februar 2024, gegen 11 Uhr, ist eine 83-jährige Nordenhamerin im Begriff mit ihrem Opel in der Dritte-Bult-Straße in Nordenham-Phiesewarden aus einem Parkplatz auszuparken. Dabei verwechselt sie augenscheinlich Rückwärts- und Vorwärtsgang und beschädigt dabei einerseits einen neben ihr geparkten Mercedes, sowie ...

