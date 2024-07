Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen / Dwergte - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Freitag, 26.07.2024, gegen 07.50 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger aus Dwergte mit seinem Pkw die Kleine Tredde in Dwergte. Er kam mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer und einer Straßenlaterne. Die Freiwillige Feuerwehr befreite den Mann aus seinem Pkw. Er wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Molbergen / Peheim - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitag, 26.07.2024, gegen 11:05 Uhr, befuhr eine 49-jährige Frau aus den Niederlanden mit einem Pkw Peugeot den Hunteburger Weg in Peheim. An der Kreuzung zur Linderner Straße beabsichtigte sie, nach links in Richtung Lindern abzubiegen. Hierbei übersah sie den Pkw Ford eines 67-jährigen Mannes aus Lindern. Es kam zum Zusammenstoß. Ein 12-jähriger Junge, welcher Insasse im Pkw Peugeot war, wurde durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell