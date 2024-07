Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 25. Juli 2024, gegen 06:10 Uhr befuhr ein 19-jähriger Heranwachsender aus Großenkneten mit seinem Pkw die Dammer Straße in Fahrtrichtung Damme. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidiert hier mit dem entgegenkommenden Pkw eines 39-jährigen Mannes aus Ankum. Der 19-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 12.500,00 Euro.

Damme - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, 24. Juli 2024 20:00 Uhr bis Donnerstag, 25. Juli 2024, 07:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Steinmauer in der Neue Straße. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 25. Juli 2024, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 27-jährigen Mannes aus Steyerberg. dieser hatte seinen Pkw, einen Mercedes Benz C-Klasse, auf einem Parkplatz in der Marienstraße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf rund 2.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 24. Juli 2024, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 14:45 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann aus Barßel mit seinem Sattelschlepper mit Anhänger die Harmer Straße. Aufgrund eines Wendemanövers eines derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmers, welcher mit seinem weißen Transporter mit Anhänger (Planenverdeck in grau) auf der Fahrbahn wendete, musste der 66-Jährige stark abbremsen. Hierbei löste sich die Verankerung der Container, welche sich auf dem Anhänger befanden und die Container rutschten nach vorne. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000,000 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

