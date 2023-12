POL-FR: Unbekannter bricht Autos auf

Freiburg (ots) - Vermutlich in der Nacht auf Sonntag, 17.12.2023, ist in WT-Tiengen ein Baucontainer aufgebrochen worden. Der Container stand auf dem Gelände einer Schule in der Wutachstraße. Unbekannte hebelten diesen auf und entwendeten Baumaschinen und Teile im Wert von mehreren tausend Euro. Die Tatzeit lag genau zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 10:30 ...

