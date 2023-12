Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Jugendlicher mit Pkw auf Spritztour

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 17.12.2023, war ein Jugendlicher mit einem Pkw in Wutöschingen-Horheim auf Spritztour. Gegen 03:30 Uhr hatte eine Polizeistreife die Absicht, zwei Autos zu überprüfen, die gerade auf ein Tankstellengelände gefahren waren. Im ersten Auto saß ein 17-jähriger am Steuer. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war er nicht. Die Mutter wurde verständigt, die ihren Sohn abholte. Während die Streife diesen Jugendlichen kontrollierte, öffneten sich die Türen am anderen Fahrzeug und drei Gestalten flüchteten in die Dunkelheit. Vom Aussehen her dürfte es sich bei den Geflüchteten ebenfalls um Jugendliche gehandelt haben. Das von ihnen gefahrene Auto blieb zurück. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

