Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mann wird vor Gaststätte angegriffen - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 16.12.2023, gegen 03:00 Uhr, wurde der Polizei ein verletzter Mann vor einer Gaststätte in der Alte Basler Straße in Bad Säckingen gemeldet. Dort trafen die Einsatzkräfte auf einen 43 Jahre alten alkoholisierter Mann, der am Kopf blutete. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Verletzte soll von mehreren Personen angegriffen worden sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07761 934-0 zu melden.

