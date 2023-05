POL-E: Essen: Zwei Unbekannte überfallen Tankstelle und flüchten - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45239 E.-Werden: Am 31. März gegen 9:50 Uhr besuchte eine 81-jährige Essenerin eine Bankfiliale auf der Abteistraße, um dort Bargeld an einem der Schalter abzuholen. Sie verstaute das Bargeld in ihrer Handtasche und lief anschließend zur Bushaltestelle "Werdener Markt". Dort stieg sie in den Bus der Linie 182, fuhr bis zur "Hildegrimstraße" und stieg ...

mehr