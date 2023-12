Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Autofahrerin kommt von Straße ab - mutmaßlich alkoholisierter Beifahrer fährt Auto zur Seite - Zeugenaufruf!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 16.12.2023, gegen 03:50 Uhr, ist in der Bergseestraße von Bad Säckingen eine 44-jährige Autofahrerin von der Straße abgekommen. Die Frau hatte die Absicht, in die Straße Kloster abzubiegen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, fuhr über eine Treppe und touchierte einen Stein sowie eine Laterne. Dabei entstand am Auto ein Totalschaden. Die Frau und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Der Beifahrer soll nach dem Verkehrsunfall das Auto auf einen Parkplatz gestellt haben. Dieser war mit ca. 1,6 Promille intus mutmaßlich alkoholisiert, außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es entstand Sachschaden von mindestens 5000 Euro. Zeugen, die noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) zu melden.

