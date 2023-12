Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Firma - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Auf bislang unbekannte Art und Weise wurde zwischen Samstag, 16.12.2023, 14.20 Uhr und Montag, 18.12.2023, 06.00 Uhr in eine Firma in der Belchenstraße eingebrochen. In den Büroräumlichkeiten wurden die Schubladen der Container sowie die Türen der Schränke geöffnet. Nach jetzigem Stand wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen an oben genannten Wochenende in der Belchenstraße gemacht haben, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell