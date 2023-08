Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Polizei ordnet Kontrollbereich an

Bad Segeberg (ots)

In der Zeit vom 01.09. bis 04.09.2023 findet in Kaltenkirchen der alljährliche Jahrmarkt statt. Bereits in den letzten Jahren kam es rund um das Veranstaltungsgelände und im peripheren Bereich zu einer Häufung von körperlichen Auseinandersetzungen.

Das Polizeirevier Kaltenkirchen hat in den vergangenen Jahren Gewaltdelikte, überwiegend begangen durch Jugendliche und Heranwachsende, verzeichnet und ordnet aus diesem Grund für die Zeiten:

Freitag, 01.09.2023, 14:00 Uhr bis Samstag, 02.09.2023, 04:00 Uhr, Samstag, 02.09.2023, 13:00 Uhr bis Sonntag, 03.09.2023, 04:00 Uhr, Sonntag, 03.09.2023, 13:00 Uhr bis Montag, 04.09.2023, 01:00 Uhr sowie Montag, 04.09.2023, 13:00 Uhr bis 23:59 Uhr

für den Bereich rund um das Festplatzgelände in der Straße "Im Grunde" einen sogenannten Kontrollbereich an.

Ziel der Einrichtung sowie der entsprechenden Kontrollmaßnahmen ist stets eine Reduzierung der Straftaten sowie die Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung in den benannten Kontrollbereichen.

Aus Sicht der Landespolizei hat sich die Ausweisung von Kontrollbereichen bewährt, um früh, konsequent und proaktiv polizeiliche Kontrollmaßnahmen durchführen und somit örtlich eng begrenzte Kriminalitäts- oder Gefahrenlagen wirksam begegnen zu können. Dieses Instrument ist somit ein wichtiger Faktor für die objektive und subjektive Sicherheit in den betroffenen Bereichen sowie ein effektiver Baustein zur Prävention von Straftaten.

Die Anordnung verleiht den Einsatzkräften weitergehende Eingriffsbefugnisse wie Identitätsfeststellungen oder auch körperliche Durchsuchungen bzw. Durchsuchungen mitgeführter Gegenstände.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell