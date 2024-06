Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Fahrraddiebstahl Geschädigter gesucht

Frankenthal (ots)

Am 24.06.2024, gegen 21.00 Uhr, wurde ein 42-jähriger Mann aus Frankenthal im Foltzring mit einem Fahrrad kontrolliert. Hierbei konnte dieser keinen Besitznachweis für das Fahrrad erbringen, weshalb es sichergestellt wurde. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein rotes Mountainbike der Marke Scott. Derzeit geht die Polizei von einem Fahrraddiebstahl aus, wobei der Geschädigte diesen bislang möglicherweise noch nicht bemerkt hat.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell