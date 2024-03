POL-PDLD: Germersheim - Dreiste Ladendiebe

Bellheim (ots) - Sachschaden an der Mittelleitplanke in Höhe von zirka 3500 EUR entstand nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 6.30 Uhr im Bereich der Bundesstraße 9 bei Bellheim - Nord. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnten sie lediglich Fahrzeugteile und ein Kennzeichen vorfinden. Von dem Fahrer und dem Auto fehlte zunächst jede Spur. Ein Fahrstreifen in Richtung Speyer musste zwecks Reinigung der ...

