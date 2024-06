POL-PDLU: Frankenthal - Trunkenheit im Verkehr

Waldsee (ots) - Am Sonntag (23.06.2024) kam es gegen 23:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ludwigsstraße. Ein 20-Jähriger Autofahrer versuchte beim Fahren einen Gegenstand aus dem Fußraum aufzuheben, verriss das Lenkrad und rauschte in ein geparktes Fahrzeug. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Der 20-Jährige blieb unverletzt, Sein Fahrzeug war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und ...

