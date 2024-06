POL-PDLU: Diebstahl auf Friedhof - Polizei sucht Zeugen

Speyer (ots) - Am Sonntagabend gegen 21:40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrradfahrer den Radweg der Auestraße von der Wormser Landstraße kommend in Richtung Tullastraße. Ohne Fremdeinwirkung stürzte der Radfahrer und zog sich Verletzungen im Gesicht zu. Der 20-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden am Fahrrad wird auf ...

