Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: In Untersuchungshaft

Offenburg (ots)

Ein deutscher Staatsangehöriger befindet sich nach der Kontrolle durch die Bundespolizei gestern Nachmittag am Bahnhof Offenburg und anschließender richterlicher Vorführung in Untersuchungshaft. Er wurde wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls gesucht. Weiterhin fanden die Beamten bei dem 24-Jährigen eine geringe Menge an Betäubungsmittel auf ihn erwartet nun eine Anzeige.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell